Край! Стана ясно състоянието на жертвите от катастрофата край Созопол

Трите жертви, които загинаха в катастрофа край Созопол не са употребили спиртни напитки преди произшествието, съобщиха за NOVA от ОДМВР-Бургас, след излезнали проби.

Очакват се резултатите от пробите за наркотици, тъй като те ще бъдат обработени в лабораторията на ВМА-София.

Припомняме, че на 17 октомври около 23:15 ч. на пътя между Созопол и Черноморец, в района на 19-ия километър, автомобил с варненска регистрация излиза от пътното платно и се блъска в крайпътно дърво, след което странично се удря в друго.

Живота си губят трима младежи. Единият е 17-годишен немски гражданин, живеещ в Созопол. Друго 17-годишно момче от село Габър умира по-късно в болницата в Бургас. Живота си губи и шофьорът – 18-годишният Йордан Николов от созополското село Зидарово, чиято първа шофьорска книжка е издадена едва преди ден.

По-рано днес стана ясно, че автоинструкторът на Николов ще бъде санкциониран 1000 лв., тъй като e провел занятията по нощно кормуване на младежа в следобедните часове на деня.

“Имаше пропуск по време на обучението. Часът за нощно шофиране е даден юни месец в 17:00 часа, което не е в тъмната част на деня”, коментира изпълнителният директор на Агенция “Автомобилна администрация” Слав Монов.

