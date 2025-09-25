Крими

Мъж се заби в дърво. Страшен екшън в Пловдив

25 сеп 25 | 21:38
Фатме Мустафова

45-годишният мъж се забил с колата си в дърво на бул. "Христо Ботев" в Пловдив. Шофьорът е откаран в болница. 

Инцидентът е станал около 19,50 чсрещу Факултета по дентална медицина, предава Дарик. 

В резултат на катастрофата предната част на немския автомобил е с много сериозни материални щети.

По първоначални данни водачът е бил контактен, но е откаран от екип на Спешна помощ в УМБАЛ "Свети Георги", където ще уточнят какви са травмите му. Няма данни за употреба на алкохол и наркотици.  

 

Автор Фатме Мустафова

