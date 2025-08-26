Край! Пада присъдата на убиеца на Георги Илиев

Мистериозен или ясен е легендарен убиец на мафиоти у нас?

МВР се отказа да търси Красимир Станчев - Легионера, за когото се смята, че е ликвидирал боса на ВИС-2 Георги Илиев. Това споделят пред "България Днес" разследващи, които удрят на камък години наред в издирването на професионалния килър.

Е, вече срокът на наказателното преследване срещу килъра на Жоро Илиев изтeчe. Това става точно днес, защото давността на престъплението е 20 години, които от днес са в миналото. Дори Легионера да бъде заловен, ако наистина той е дръпнал спусъка и ликвидирал Главния, то той няма да лежи и минута в затвора.

Родните ченгета се опитваха да хванат дирите му цели 20 години, но времето не им стигна и професионалният килър успя да им се изплъзне. Мафиотската екзекуция на гангстера от Кюстендил се оказа непосилна задача за разгадаване. Близки до Илиев, криминалисти, висаджии и хора от ъндърграунда са категорични, че няма кой друг да успее да извърши толкова прецизно убийство, и то от такава дистанция.

Изглежда, всички знаят кой е ликвидирал Главния, но той не може да бъде заловен.

Легионера е смятан за най-добрия снайперист, който някога е дърпал спусъка за ъндърграунда. От безпогрешния мерник на Легионера се смята, че са покосени мнозина от родния ъндърграунд.

Освен убийството на боса на ВИС-2 Георги Илиев на Станчев се приписват и покушенията на пернишката кримка Васил Горчев-Кьоравия, Илия Павлов, Филип Найденов-Фатик, Степан Рибаков, Евгени Стефанов-Женята, Николай Христов-Данкина, Румен Маринов-Нарциса, Дмитрий Минев - Димата Руснака и на още много.

Оперативни данни на полицията отпреди години сочат, че Легионера е човекът, който води у нас хърватската група, ръководена от Робърт Матанич. Бандата извършва убийства на територията на България от 2001 до 2005 г. Две убийства обаче карат разследващите да са почти сигурни, че Легионера е дръпнал спусъка и е ликвидирал Жоро Илиев.

Това са поръчковите убийства на Кьоравия и на Димата Руснака. Тези две покушения, както и убийството на Жоро Илиев са изключително прецизни. Няма никакви оставени следи, които да сочат към извършителя. И тримата са застреляни по сходен начин с един изстрел - Главния и Руснака получават куршум в сърцето, а Кьоравия е ликвидиран с един изстрел директно в главата.

За покровител на Легионера се смята, че е бил Милчо Бонев - Бай Миле. Наемникът изчезва преди 15 години след покушението на Бай Миле.

Припомняме, че Жоро Илиев бе ликвидиран в Слънчев бряг от снайперист на този ден преди 20 години. Давността на престъплението изтече и убиецът му със сигурност се измъква.

