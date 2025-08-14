Цяло семейство е пометено при инцидента в Слънчев бряг

4-годишно дете е в кома и е с опасност за живота след ужасяващия инцидент в Слънчев бряг, при който 17-годишен водач на голф количка край хотел „Олимп” помля на тротоара 5 човека. Пострадалите са семейство - мъж на 35 години с двете деца на брат му - на 6 и 13 години, съпругата му, също на 35 години и малкото им дете, за чийто живот лекарите в момента се борят.

Всички са пострадали и имат множество наранявания. Състоянието на майката е тежко, но засега няма точна информация. Останалите ранени са под лекарско наблюдение.

Инцидентът стана в района на хотел „Олимп”, където в близост има мини-голф игрище. 17-годишният е наел голф-количка и се е движел по пътя с висока скорост. За да избегне удар, свил встрани към тротоара, не успял да спре и буквално помел разхождащото се семейство. Гледката е била потресаваща - тротоарът е бил облян в кръв.

В момента в района ври от полиция. Изземват се записите от видеокамерите в участъка, за да се установят точните причини за ужасяащия инцидент, съобщава Флагман.

