Експерти бият тревога! Мистериозна болест заплашва света

Здравен експерт каза, че прогнозирането на следващата епидемия е сложно, така че „има смисъл“ да се съсредоточим върху вируси, за които знаем, че могат да се предават от други животни на хора.

Лекари очертаха четири вируса, които биха могли да предизвикат следващата пандемия, тъй като нивата на ваксинация намаляват в световен мащаб. Експерти по инфекциозни болести казват, че Mpox, рубеола, птичи грип и оропуше биха могли да се трансформират в „Болест X“ - мистериозният патоген, който би могъл да предизвика следващата пандемия, пише Телеграф.

И те се опасяват, че светът е „по същество неподготвен“ да се справи с поредното огнище на инфекциозно заболяване, подобно на COVID-19, което се разпространява сред населението.

Д-р Майкъл Хед, научен сътрудник по глобално здраве в медицинския факултет на Университета в Саутхемптън, заяви: „Огнищата на Mpox продължават в много страни по света, включително в Европа, например Испания“.

Вирусът, известен преди като маймунска шарка, се е появявал спорадично в части от Африка в продължение на десетилетия. Но от май 2022 г. насам има вълна от огнища по света, където вирусът никога преди това не е бил наблюдаван.

Най-малко 100 държави бяха засегнати, включително Великобритания, САЩ, Австралия, континентална Европа и Канада. А към края на 2025 г. в Англия беше открит нов мутантен щам на Mpox.

И д-р Хед се опасява, че рубеолата – някога смятана за нещо от миналото – може да се завърне, тъй като приемането на ваксината MMR, която предпазва от морбили, паротит и рубеола, достигна 15-годишно дъно след рязък спад през последните години

Обикновено е леко заболяване – особено при деца – но ако жената се зарази по време на бременност, може да причини спонтанен аборт, мъртво раждане или тежки вродени дефекти, включително глухота, сърдечни проблеми и интелектуални затруднения.

Морбили е едно от най-заразните заболявания в света, което се разпространява, когато заразен човек диша, кашля или киха. Може да причини тежко заболяване, усложнения и дори смърт.

Междувременно, ужасният птичи грип е рекламиран като „пандемичен проблем“ от десетилетия насам. Но „особено опасен“ щам на птичия вирус (H5N1) агресивно убива диви птици и домашни птици от 2020 г. насам.

И с течение на времето е мутирал, така че може да се разпространява от птици към бозайници като крави, което означава, че оттогава е започнал да се разпространява в млякото.

