На всяка цена спазвайте важна забрана на днешния църковен празник

На 12 септември православната ни църква почита паметта на свещеномъченик Автоном и отдание на Рождество Богородично.

Автоном

Автоном е бил християнски епископ, живял през ІІІ век. Според легендата той е служил в градове, разположени в Римската империя, по-специално в Гърция. Ясно е, че той е проповядвал християнството в регион, където вярващите са били активно преследвани.

Мястото на служба на Свети Автоном се свързва с територията на съвременна Гърция и някои източници сочат, че той е проповядвал в Солун. По-специално се казва, че той е работил активно за разпространение на християнските учения и е бил известен със своята решителност и отдаденост.

По време на управлението на римските императори, по-специално на Диоклециан, християните са били подложени на тежки гонения. Автоном е арестуван и изтезаван заради вярата си. Претърпя много страдания, той не се отрекъл от вярата си. В крайна сметка неговата мъченическа смърт е свидетелство за неговата неунищожимост.

Автоном ревностно проповядвал християнството и обърнал много езичници, като основал велика църква, която осветил в името на Архангел Михаил. Той ръкоположил Корнилий първо в дяконски сан, а след това и в свещенически сан. По време на службата в храма езичниците го нападнали и след изтезания го убили, изливайки кръвта му върху олтара. След смъртта му тялото на светеца е погребано според християнския обичай, а впоследствие на мястото на погребението му е построена църква. Мощите на Свети Автоном са открити нетленни и е построен храм на негово име.

Отдание

Отданието според църковните канони означава изпращане. С него църквата отбелязва последния ден от попразненството на Рождество Богородично, което се чества на 8 септември. На 12 септември църквата отново отслужва литургия. Използват се песнопенията от Малка Богородица (Рождество Богородично), но в съкратен вариант.

Традиции и обичаи за 12 септември

Ако вече няма листа по дърветата, зимата ще дойде рано. Ако денят е ясен, това време ще продължи няколко дни.

На този ден е забранено да се ходи в гората, защото змиите все още не са се прибрали, подготвят се за зимен сън и следователно могат да хапят. Също така не трябва да убивате змии. Забранено е рязането на косата и ноктите си - това ще доведе до заболяване.

На този ден не трябва да ругаете, да клеветите или да желаете зло. Забранено е да работите усилено или да почиствате дома. Помощ и милостиня не трябва да се отказват.

На този ден предците ни са започвали да събират офика от втората реколта за зимата, защото този плод се е считал за лечебен сред нашите предци.

