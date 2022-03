Шон Пен се върна в Украйна, как ще спасява бежанци

Американският актьор и режисьор Шон Пен Шон Пен съобщи, че се намира в Украйна, за да помогне на бежанците. В собствения си профил в Туитър той публикува снимка с ръководителя на областната администрация на Лвов Максим Козицки.

I was in Lviv, Ukraine today with CORE team, strategizing with local governance & NGO’s to scale up our in-country programs. Good meeting with Gov. Maksym Kozytskyy. To learn more go to https://t.co/snKeUz99Fm or text “CORE” to 24365 to donate. pic.twitter.com/ASHavYHlvy