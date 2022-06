Дясната ръка на Путин поиска бърз мир с Украйна

Русия иска да постигне политическо и дипломатическо споразумения възможно най-скоро, но преговорите са замразени по вина на Киев, обяви секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Николай Патрушев в изказване, свързано с войната в Украйна. „Разрушителните действия на САЩ, Великобритания и техните съюзници доведоха до прекратяване на руско-украинския диалог“, оплака се високопоставеният представител на властта, който е сред най-близките хора на президента Владимир Путин.

Изненадваща оферта от Москва

Изявлението на Патрушев е изненадващо, защото съвсем наскоро той се закани, че задачите на т.нар. „специалната военна операция“ в Украйна ще бъдат изпълнени, като Русия не си поставя срокове за това. "Ние не преследваме крайни срокове", каза Патрушев и обясни, че всички цели, поставени от руския президент, ще бъдат изпълнени - "не може да бъде другояче, тъй като истината, включително историческата, е на наша страна".

Сега Патрушев припомня, че Русия напразно е опитвала диалог със Съединените щати и НАТО през всичките тези години, предупреждавала е да не се насърчават стремежите на Киев да се присъедини към Алианса, както и за снабдяването на страната с оръжие. Секретарят на съвета за сигурност изрази възмущение от „насърчаването на милитаристичните и нацистко-русофобските настроения на режима в Киев.“

„Вашингтон и Лондон са действали по подобен начин преди избухването на Втората световна война, предпочитайки да игнорират агресивните планове на Хитлер и дори да ги подкрепят, с надеждата да насочат действията на нацисткия режим срещу Москва, което в крайна сметка е довело до загубата на десетки милиони животи“, подчерта Патрушев.

Кремъл готов да работи за глобалната сигурност

Москва е наясно с отговорността си за поддържане на глобалната стабилност и се стреми да предотврати влошаването на отношенията между страните, особено по въпросите на сигурността.

"Русия се стреми да предотврати влошаването на международните отношения. Като ядрена държава и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН е наясно със своята отговорност за поддържане на глобалната стабилност. Ние се интересуваме от открито, честно, предсказуемо и стабилно сътрудничество с всички партньори, за да се поддържа мирът и да се противодейства на общите заплахи и предизвикателства“, твърди Николай Патрушев.

Западът се стреми да окаже натиск върху Русия чрез доставки на оръжие за Украйна и засилване на и без това тежките санкции срещу страната, които засенчват проблемите на сигурността. „Подобни действия са контрапродуктивни. Те изкуствено удължават конфликта и също така водят до повече човешки жертви и разрушения", каза Патрушев.

Защо изявленията на Патрушев са важни

Когато Николай Патрушев говори светът слуша, тъй като той е широко спряган за наследник на Владимир Путин, особено ако с руския президент се случи нещо и се налага бърза смяна на властта. Според редица източници, Патрушев се ползва с най-голямо влияние в Русия върху руския държавен глава. Нещо повече, шефът на Съвета за сигурност на РФ се смята за един от ключовите архитекти на военната стратегия в Украйна. Той е и човекът, вкарал в действие риториката, че Киев е в ръцете на неонацисти, които трябва да бъдат премахнати.

70-годишният Николай Патрушев е един от най-влиятелните хора в Кремъл по всички въпроси. Често го сравняват със самия Путин, защото в биографията му има много прилики с тази на сегашния държавен глава. Двамата са родени в Санкт Петербург (тогава Ленинград), учат заедно в академията на КГБ "Феликс Дзержински", правят кариера в тайните служби. Когато Путин стана президент през 1999 г., Патрушев пое поста на ръководител на разузнаването във Федералната служба за сигурност (ФСБ) – организацията наследила КГБ.

Опасните връзки на един възможен лидер

Освен, че е верен съюзник на главния обитател на Кремъл, за Патрушев се твърди, че е един от съвършените хардлайнери сред путиновия елит. Той е натрапчиво убеден, че Западът иска да раздели Русия. Патрушев много рядко се изказва публично, но когато говори, особено след началото на инвазията в Украйна, прогнозите му са все драматични. Наблюдатели отбелязват, че с оглед на напредналата му възраст е съмнително Патрушев да наследи трайно Путин на лидерския пост. А и имиджът му далеч не е добър.

Още от 2006 г. Николай Патрушев е сочен от политическите коментатори като един от възможните наследници на Путин на президентския пост. През годините след това се спекулира и около много други имена, но Патрушев винаги присъства в списъка. Това, от което противници и съюзници са притеснени обаче е, че той дори официално не е с „чиста“ биография.

В хода на продължителното съдебно разследване на убийството на бившия офицер от ФСБ Александър Литвиненко през 2006 г. висшият съд в Лондон излезе съсиздава заключение за участие, макар и непряко, на руския президент Владимир Путин в аферата, а към заговорниците бе причислен и Николай Патрушев. Друг случай стана известен през 2018 г., когато Патрушев се появи в медиите като замесен в контрабанда на кокаин от руското посолство в Аржентина.

С какво точно се занимава Николай Патрушев

Неслучайно той е дългогодишен сътрудник на президента Путин. Политическите анализатори в Русия го определят като първокласен професионалист в неговата област, каквато и да е тя – официално и тайно. Патрушев е секретар на Съвета за сигурност, орган за стратегическо планиране и управление, който е една от най-важните институции на Руската федерация, която през 2021 г. навърши 30 години. През 14 от тези години Съветът се ръководи от Патрушев.

От високата си позиция на секретар той разработва стратегически насоки за страната, които президентът на Русия дефинира в речите си, а също така отговаря за дефинирането на идеологията – един винаги чувствителен въпрос за Русия в историята й. Но за Патрушев медиите и наблюдателите говорят и пишат рядко и по малко.

На кого президентът Путин, дори и само от идеологическа гледна точка може да повери тезите си и страната си? Разбира се само на близък колега, който го разбира и няма да изкриви завета му. Трябва и да е такава личност, която също споделя ценностите и възгледите, които проповядва. Патрушев е съвсем навътре в тези изисквания, идеологията и стратегията са дефинирани от него.

Патрушев и съдбата на Украйна

В Украйна прогнозите за това, което ще се случи, ако Патрушев смени Путин, не са позитивни. Според властите в Киев той подкрепя агресивната имперска политика на Руската федерация и ще продължи традициите на Путин. Някои украински политици определят Николай Патрушев като още "по-голям негодник" от сегашния руски държавен глава.

Изненадващото изказване на Патрушев, че Русия иска да постигне политическо и дипломатическо споразумения за прекратяване на войната възможно най-скоро, беше прието със скептицизъм и неприкрита враждебност. В свой пост в Туитър Съветникът на украинския президент Владимир Путин и главен преговарящ с Русия Михайло Подоляк написа: „Класически „руски стил“: сриват градове, организират публични екзекуции, готвят анексиране на територия, но все още се правят, че преговарят. Ако Патрушев иска диалог, думите трябва да бъдат подкрепени с действия: прекратяване на огъня, изтегляне на войските, сключване на мир.“

Classic “Russian style": destroying cities, arranging public executions, preparing an annexation, but still pretending to negotiate. If #Patrushev wants a dialogue, the words should be backed up by actions: a ceasefire, troops withdrawal, closure of the “🇷🇺 peace” project in 🇺🇦