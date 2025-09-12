Потоп и буря вилняха в наш град

Дъждът вече става събитие тази година.

Силна буря с пороен дъжд и градушка удари Рудозем. В рамките на около 30–40 минути интензивните валежи наводниха улиците, които се превърнаха в реки, съобщи кметът на общината Недко Кулевски.

По думите му няма данни за щети по инфраструктурата или селскостопанската продукция.

Екипи на пожарната работят по почистване на шахтите, за да може водата по уличните платна да се оттече и движението да бъде нормализирано.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com