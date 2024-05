Само във вестник СТАНДАРТ: Майсторът на английския хумор

Като млад Джером Джером е вдъхновен от любовта на по-голямата си сестра към театъра и решава да опита силите си в изкуството на Мелпомена



Пословичен е английският хумор. За него се говори с отношение, самият той е станал нарицателно за забавление.

Язвителен, закачлив, жлъчен, остроумен, саркастичен и не е за всеки. Някои не го разбират, други пък, директно не го понасят.

В английската литература в хумористичните разкази и проза, достигнали до нас чрез книгите и перото на най-известните и неповторими хумористи, срещаме въпросната сатира.

Сред по-известните имена са Оскар Уайлд, Бърнард Шоу и Г. Грийм. Има и един друг писател, на когото през тази година отбелязваме 165 години от рождението. Това е неповторимият Джером Джером (др. Джеръм Джеръм).

От официалната му биография знаем, че той е роден на 2 май 1859 г. Става известен с комичния си пътепис "Трима души в една лодка", написан през 1889 г. Други негови произведения са "Празни мисли на един празен човек", "Трима на бумел", "Другите и моя милост", които от десетилетия радват и българската публика.

Джером се ражда в Уолсол, Англия в бедно семейство. Преди завършването на гимназия той е принуден да започне работа в различни поприща, за да помага в прехраната на домочадието. На 20 години успява да публикува свои произведения и забелязвайки самородния му талант критиката го харесва, а от там следва и неговият успех.

Жени се през 1888 г., а меденият си месец прекарва на лодка по Темза. Малко след това публикува и бележития си роман "Трима души в една лодка". Освен художествена литература Джером пише пиеси и дори се изявява в научното поприще като пише няколко статии с такава насоченост.

Още като млад Джером е вдъхновен от любовта на по-голямата си сестра към театъра и сам той решава да опита своите сили в изкуството на Мелпомена. Това се случва през 1877 г. под артистичния псевдоним Харолд Крайтън. Той се присъединява към трупа, която продуцира пиеси с ограничен бюджет, често самофинансирайки дейността си с оскъдните си средства. Когато е на 21 години, Джером решава, че театърът не е за него и започва да търси други занимания. Прави опит да стане журналист като пише есета, сатира и разкази, но повечето му произведения са отхвърлени от редакторите на изданията. Намира препитанието си като учител, след това опаковчик и дори чиновник в адвокатска кантора. През 1885 г. идва първият му успех с "On the Stage - and Off" - комичен мемоар за преживяванията му с актьорската група, последван от романа "The Idle Thoughts of an Idle Fellow", преведен и на български - "Празни мисли на един празен човек". Разбира се, с успеха идва и възможността да пише за различни издания. Така в списание Home Chimes са публикувани негови хумористични есета.

Както вече казахме Джером започва да пише романа "Трима души в една лодка" веднага щом се прибира от медения си месец. "Скромната ни компания наброяваше четирима - Джордж, Уилям Самюъл Харис, аз и Монтморенси. Седяхме в моята стая, пушехме и се оплаквахме един на друг от разклатеното си здраве". С тези две изречения, писани през далечната 1889 г., започва любимият на поколения читатели разказ за трима приятели и едно куче, които предприемат двуседмично пътуване по река Темза. Със своето неподражаемо остроумие британският класик превръща тази обикновена наглед история в един от шедьоврите на хумористичната литература.

Неслучайно книгата е една от най-обичаните класики на всички времена. Пътуването на приятелите по Темза е между Кингстън и Оксфорд, като спират на някои интересни места, къмпингуват и попадат в безброй комични ситуации. Първоначално планирана като пътепис, тази книга вече е литературна класика благодарение на хумористичните отклонения на разказвача, навлизащи в историческия фон на посетените места. Тримата души в романа са базирани на персонажи от реалния живот: самият Джером и двамата му приятели Джордж Уингрейв и Карл Хентшел.

Романът толкова впечатлява читателите, че мнозина са тези, които искат също да пътуват из Темза. Броят на регистрираните лодки скочил с петдесет процента през годината на публикуване на книгата и силно допринесъл за превръщането на реката в туристическа дестинация още в края на 19 век. Само през първите десет години от публикуването книгата е продадена в над един милион копия по целия свят. Романът е адаптиран във филми, телевизионни сериали, радио предавания, пиеси и дори в мюзикъл. Самият стил на писане на Джером Джером повлиява на много хумористи и сатирици в Англия, но и не само.

Благодарение на грандиозния си успех Джером успява да посвети голяма част от времето си на творчество. Пише пиеси, есета, романи, но "Трима души в една лодка" остава безспорен фаворит на публиката и на критиката. През 1892 г. той става редактор на списание - сатиричен месечник.

През 1898 г. след кратък престой в Германия Джером е вдъхновен да напише продължение на "Трима души в една лодка", озаглавена "Трима на бумел". В тази книга героите от първата са на велосипедна обиколка в чужбина. През 1902 г. Джером публикува романа си "Paul Kelver", широко смятан от критиката за автобиографичен.

Първата световна война заварва Джером на 55 години. Той обаче доброволно се включва и служи в армията, но само за кратко. След като му е отказано да се бие заради възрастта му, той се записва като доброволец и става шофьор на линейка. През 1926 г. публикува автобиографията си "My Life and Times". През последните години от своя живот Джером прекарва повече време в имението си, намиращо се югоизточно от дома му в близост до Уолингфорд, Оксфордшир.

Година по-късно получава инсулт по време на обиколка от Демън до Лондон. Приет е в болница, но две седмици по-късно, на 14 юни, почива. Погребан е в църквата "Света Мария" в Оксфордшир, а на надгробният му камък е написано: "Защото всички ние сме съработници на Бога". През 1984 г. е открит музей на Джером Джером в родния му дом, но през 2008 г. е затворен, а съдържанието на музея е върнато в градския музей на Уолсол.

"Джером Джером запазва ненакърнено през целия си живот чувството за нравствена отговорност, което се изразява в една постоянна тревога за съдбата на човека в съвременното му общество. Той познава недъзите на това общество, възмущават го фалшивата, снобска благотворителност, лицемерието, социалната и нравствена тъпота. И не пропуска случай да ги посочи с пръст. В разказите, включени в този сборник, забавните истории, веселите перипетии на сюжета почти винаги се прекъсват от цели пасажи, наситени със своеобразни нравствени проповеди, свързани с обществени или лични морални недъзи, с по-големи, или по-незначителни човешки пороци. Понякога човек дори остава с впечатление, че разказът е написан само заради тези пасажи, че занимателният сюжет е имал за цел единствено да увлече читателя и да го застави да чуе проповедта на автора", пише в предговора към българското издание на книгата "Празни мисли на един празен човек" Красимира Тодорова.

И накрая да обърнем внимание към един друг кратък роман на Джером - "Разговори след вечеря", който е неголяма по своя обем творба (на български публикувана като отделна книга), в която той разказва няколко страшни истории за призраци. На пръв поглед Джером не би могъл да бъде свързан със страшни истории, още повече с призраци, духове и пр., но написаното от него е един приятен и лек разговор след вечеря, между няколко сериозни мъже. И въпреки че сме свикнали да гледаме на Джером К. Джером като на автор с предимно английски хумор и сарказъм, то историята му за няколко призрака и малко пунш, във вечерта преди Рождество, е завладяваща и интересна. Ако имате време за приятен разговор след вечеря, то непременно Джером К. Джером трябва да бъде ваша компания.



