Всичко по темата Бъдещето на европейската икономика

Камшикът на „Ел Ниньо“ съсипа бирата в Чехия
Сушата и жегата изпепеляват Европа. 180 000 милиона са загубите засега
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Бъдещето на европейската икономика. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сушата и жегата изпепеляват Европа. 180 000 милиона са загубите засега
12 водещи германски корпорации поискаха смяна на посоката за икономиката на ЕС
Това е общото заключение на експертната дискусия върху доклада на Марио Драги "Бъдещето на европейск...