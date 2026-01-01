Първи разказ за земетресението: Тътен, леглата се разтресоха
Кметът на Звиница сподели какво се е случило
Следете всички новини, анализи и коментари за Звиница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кметът на Звиница сподели какво се е случило
Тази година в селото има 70 гнезда, което го нарежда на първо място в България
Местните смениха тютюна с чушки Фирмите "Кенар" и "Дерони" започнали своята дейност със зарзавата от родопското село Звиница се слави като едно от н...