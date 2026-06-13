Звездни отбори играят благотворително в Бургас
Благотворително футболно-развлекателно шоу ще събере феновете на спорта в Бургас тази неделя. Футболните звезди ще излязат на терена в 13,30 ч на стад...
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Благотворително футболно-развлекателно шоу ще събере феновете на спорта в Бургас тази неделя. Футболните звезди ще излязат на терена в 13,30 ч на стад...