Зумба и чай на мегдана за здраве
За първи път община Добрич започва едноседмична кампания за здравна култура. Поводът е празникът на здравния работник - 7 април, обяви зам.-кметът по...
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За първи път община Добрич започва едноседмична кампания за здравна култура. Поводът е празникът на здравния работник - 7 април, обяви зам.-кметът по...
Ива Коева спечели титлата Мис България в САЩ миналия уикенд сред оспорвана надпревара с още родни хубавици, живеещи зад океана. Идеен вдъхновител на к...
Зумба танци и много настроение се оказаха успешната формула за начало на неделния ден за бургазлии. Поредното събитие на ГЕРБ-Бургас, част от позитивн...
Благоевград ще танцува зумба тази неделя на площад „Георги Измирлиев". Организираният от общината и „DANCE STUDIO NBM" маратон започва в 18.30 часа. П...
Сливен. Децата от Сливен ще танцуват зумба, за да ликвидират агресията в училище. Терапията е заложена в проект, който цели да намали агресията сред у...
Варна. Обществен дарителски фонд за Варна и Zumba Fitness with MIRO организират на в събота благотворителни демонстрации по Зумба. Това е последната...
Благоевград. Нова приятна и атрактивна изненада са приготвили от община Благоевград в днешния ден. Едни от най-добрите майстори на зумбата в света - п...