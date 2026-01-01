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Рекордни запаси от зърно

Рекордни запаси от зърно

Запасите от основните зърнени и маслодайни култури са рекордно високи през тази година. Те са 6,7 млн. тона при 5,3 млн. т по същото време на 2013 г....

27 ноември | 17:40
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