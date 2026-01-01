Очакваме поне 300 лв. за тон пшеница
Субсидията за зърното е 1 млрд. годишно, но плащаме 1,5 млрд. рента, казва Стелиян Стоянов За състоянието на есенниците преди жътва и развитието на п...
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Субсидията за зърното е 1 млрд. годишно, но плащаме 1,5 млрд. рента, казва Стелиян Стоянов За състоянието на есенниците преди жътва и развитието на п...
Запасите от основните зърнени и маслодайни култури са рекордно високи през тази година. Те са 6,7 млн. тона при 5,3 млн. т по същото време на 2013 г....
Пловдив. "През следващата година ще се запазят съществуващите държавни помощи за зърнопроизводство", каза министърът на земеделието и храните Десислав...