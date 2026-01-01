Всичко за Зоуи Салдана

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Зоуи Салдана чака близнаци

Зоуи Салдана чака близнаци

Зоуи Салдана е бременна с близнаци, съобщиха американските медии. В сряда актрисата, прочула се с ролята си в "Аватар", потвърди слуховете, че очаква...

25 юли | 17:20
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Зоуи кисне косата си в ром

Зоуи кисне косата си в ром

Зоуи Салдана написа книга, в която дава съвети как да се грижим за косата и кожата с продукти от органични съставки. "Презрялото авокадо е перфектно....

19 май | 18:25
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