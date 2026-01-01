Звездите на „Аватар“ се върнаха на работа
Снимките за продължението на хита от 2009-а бяха възобновени в Нова Зеландия
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Снимките за продължението на хита от 2009-а бяха възобновени в Нова Зеландия
Зоуи Салдана сподели, че бременността й я е направила много разсеяна и тя често обърква името на собствения си съпруг - италианския художник Марко Пер...
Зоуи Салдана е бременна с близнаци, съобщиха американските медии. В сряда актрисата, прочула се с ролята си в "Аватар", потвърди слуховете, че очаква...
Зоуи Салдана написа книга, в която дава съвети как да се грижим за косата и кожата с продукти от органични съставки. "Презрялото авокадо е перфектно....