Бум на бебета в зоопарка за Новата година!
И това се дължи на целенасочените усилия на ръководството
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И това се дължи на целенасочените усилия на ръководството
Туристическият инфоцентър отново презентира забележителностите на Стара Загора на своя щанд на Midalidare Rock In The Wine Valley 2024
во зa пoeмaнe нa дългocpoчeн дълг зa реализацията му. Πoĸpитият пaзap, ĸoйтo щe oбcлyжвa близĸитe ĸвapтaли „Kaзaнcĸи“ и „Tpи чyчypa – юг”, щe бъдe c p...
Айтос. Маймунка джебчийка изпрати полицаите в зоопарка в Айтос. Животното се научило да краде от бившите си собственици. Те давали на маймунката лаком...