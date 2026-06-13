Пребитият фелдшер от Берковица проговори. Зловещ разказ
Пребитият фелдшер от Берковица проговори за агресията, на която е бил подложен Пострадалият медик е с наранявания по главата, лицето и крака. Кол...
Следете всички новини, анализи и коментари за зловещ разказ. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пребитият фелдшер от Берковица проговори за агресията, на която е бил подложен Пострадалият медик е с наранявания по главата, лицето и крака. Кол...