Баретата отърва затвор, излежал си присъдата вкъщи
Златомир Иванов - Баретата няма да влиза в затвора, въпреки че бе осъден на 6 и половина години лишаване от свобода за организиране и участие в престъ...
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Златомир Иванов - Баретата няма да влиза в затвора, въпреки че бе осъден на 6 и половина години лишаване от свобода за организиране и участие в престъ...
Късно тази нощ специализираният съд оправда Златомир Иванов – Баретата по дело за разпространение на наркотици, информира БНР. Заедно с Иванов бе опр...
Върховният касационен съд осъди на шест години и половина затвор Златомир Иванов - Баретата по обвинението за организатор на престъпна група, занимава...
Златомир Иванов - Баретата ще се изправи пред спецсъда по две нови обвинения. Те са за това, че е бил ръководител на организирана престъпна група за р...