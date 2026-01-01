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REFAN със „Златно сърце“ – награда за благотворителност и корпоративна социална отговорност

REFAN със „Златно сърце“ – награда за благотворителност и корпоративна социална отговорност

За втори път на официална церемония в хотел Хилтън връчиха годишните награди на 22 благотворителни проекта и социални инициативи, които не допуснаха и...

13 ноември | 8:00
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