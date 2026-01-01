Родените на тези дати имат златно сърце!
Четири дати на раждане са по-вероятни от други да дадат на човек „златно сърце“
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Четири дати на раждане са по-вероятни от други да дадат на човек „златно сърце“
Първият български детски роман излиза преди 90 години
Отличието “Подкрепа на таланти и хора в неравностойно положение” е в категория: НПО В ДЕЙСТВИЕ
Цвета Караянчева е получила наградата си в категория "Патриотични дейности" по повод на дейността на ръководения от нея Национален инициативен комитет...
За втори път на официална церемония в хотел Хилтън връчиха годишните награди на 22 благотворителни проекта и социални инициативи, които не допуснаха и...
24 фирми, организации и медии бяха отличени от Business Lady Кампанията на "Стандарт" "Възкреси доброто" получи наградата "Златно сърце" на списание...
София. Годишни награди за благотворителност ще раздаде за първи път списание "Бизнес лейди" на 9 юли. Основната цел на инициативата е да мотивира допъ...