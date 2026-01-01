Огромно признание за Вълдобрев и Бахаров
24 изявени личности на изкуството и културата бяха отличени с престижна награда
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24 изявени личности на изкуството и културата бяха отличени с престижна награда
Протестиращи я принудиха да се изнесе
Благоевград. С празничен концерт ученици от Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий" /бивша Солунска/ отбелязаха 134-годишнината на...