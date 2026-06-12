Пастир намери 7,85-килограмово златно кюлче в Китай
Пастир откри кюлче самородно злато в Китай. Находката, която тежи 7,85 кг., е намерена в префектура Алтай на региона Синцзян. Стойността на открития...
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Пастир откри кюлче самородно злато в Китай. Находката, която тежи 7,85 кг., е намерена в префектура Алтай на региона Синцзян. Стойността на открития...