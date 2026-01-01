18 кг сребро и златни накити заловиха на Капитан Андреево
Замесени са митничар и близък на кандидат за кмет в Свиленград
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Замесени са митничар и близък на кандидат за кмет в Свиленград
Контрабандните накити са били укрити зад шофьорската седалка в текстилна чанта, стойността им е за над 60 хиляди лева
Хасково. Недекларирани златни накити за близо 15 00 лв. и няколко куфара с незаконни цигари в тях задържаха на ГКПП Капитан Андреево митническите служ...
Кърджали. 2800 лв. и златни накити е предала на телефонни измамници 80-годишна вчера около 11 часа в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Жената...