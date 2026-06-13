Сливен има втора златна маска
Регионалният исторически музей в Сливен стана единственият извън столицата, който притежава две златни маски от тракийско време. След дълги усилия пол...
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Регионалният исторически музей в Сливен стана единственият извън столицата, който притежава две златни маски от тракийско време. След дълги усилия пол...