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ФИФА угоди на Роналдо

ФИФА угоди на Роналдо

Мадрид. ФИФА угоди на Роналдо за "Златната топка", обяви президентът на УЕФА Мишел Платини пред в. "Ас". Според французина световната футболна централ...

03 декември | 20:55
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