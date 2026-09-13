Златният скункс живее на 8 км от Бургас
Единственото в България бяло кенгуру чака бебе Ако искате да видите на живо златния скункс, то трябва да се разходите до Бургас. Животното, добило по...
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Единственото в България бяло кенгуру чака бебе Ако искате да видите на живо златния скункс, то трябва да се разходите до Бургас. Животното, добило по...
„Господари на ефира" връчиха „Златен скункс" на Нова тв заради гафа със свалените карикатури на Чавдар Николов от сайта на телевизията и от Vbox7, кой...
"Мдаа. Тъмната страна на професията. Приех Златния скункс, с който външно беше "удостоено", заради нашия автомобил на "зелените релси" в София. Така е...
След дълго гонене и бягане шефът на БНБ Иван Искров получи „Златния скункс" на Господарите . Близо седмица той беше преследван от Боби Ваклинов. След...
Собственикът на „Лудогорец" Кирил Домусчиев е поредната известна личност, която получава „Златен скункс" от екипа на предаването "Господари на ефира"....
Със "Златен скункс" се сдоби шефът на митниците Ваньо Танов. Боби Ваклинов от предаването "Господари на ефира" успял да го издири и да му връчи статуе...
"Златният скункс" на "Господари на ефира" вече си има своите не един, а цели двама нови "стопани". Това са директорите на две от социологическите аген...
София. Бившият вече селекционер на националния отбор на България по баскетбол Тити Папазов бе удостоен със "Златният скункс" на "Господари на ефира",...
Получи го преди 4 години заради Гад Зееви