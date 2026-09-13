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Пиян шофьор паркира в къща

Пиян шофьор паркира в къща

Велико Търново. Пиян шофьор паркира в къща и оцеля, съобщиха от ОД МВР Велико Търново. Произшествието е станало около 03,00 ч. в неделя в Златарица и...

26 май | 11:07
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