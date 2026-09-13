ПП ГЕРБ Златарица откри предизборната си кампания
Народният представител от ГЕРБ Евгени Стоев и известният дизайнер Атанас Парушев, който е и областен координатор на предприемачите в ГЕРБ, заедно с ве...
Следете всички новини, анализи и коментари за Златарица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Народният представител от ГЕРБ Евгени Стоев и известният дизайнер Атанас Парушев, който е и областен координатор на предприемачите в ГЕРБ, заедно с ве...
Легенди твърдят, че холандското лале тръгнало от Златарица Благороден като злато. Така определят хората, родени под щастлива звезда. Те имат приятели...
Велико Търново. 94 служители на общинската администрация в Златарица са повишили професионалните си умения и квалификация по проект, финансиран от Опе...
Велико Търново. Всички обществени поръчки да бъдат публикувани на общ портал в сайта на Националното сдружение на общините, предложи кметът на Златари...
Велико Търново. Пиян шофьор паркира в къща и оцеля, съобщиха от ОД МВР Велико Търново. Произшествието е станало около 03,00 ч. в неделя в Златарица и...