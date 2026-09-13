ЕС не беше готов за след "Арабската пролет"
Най-важното за осигуряването на националната сигурност е политическата стабилност. Когато се взимат важни решения, са необходими законодателни мерки....
Следете всички новини, анализи и коментари за Зимен Университет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-важното за осигуряването на националната сигурност е политическата стабилност. Когато се взимат важни решения, са необходими законодателни мерки....
МГЕРБ ще проведе VII-ми Зимен университет „#МБългария" на 27-ми и 28-ми февруари 2016 г. /събота и неделя/ в Сандански. На мероприятието ще бъдат обсъ...
Благоевград. Нова криза в началото на 2015 година прогнозира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред младежи на партията в Благоевград, ако правителството...