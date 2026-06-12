Гьорне и Принц репетираха в Чикаго
Меломаните ще могат да се насладят на един специален рецитал на 25 февруари в зала "България". Вокалният цикъл "Зимен път" на Франц Шуберт ще звучи за...
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Меломаните ще могат да се насладят на един специален рецитал на 25 февруари в зала "България". Вокалният цикъл "Зимен път" на Франц Шуберт ще звучи за...