Олимпийски шампиони зарадваха децата под Снежанка
Христо Марков и Екатерина Дафовска наградиха призьорите в последния ден от зимния олимпийски фестивал
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Христо Марков и Екатерина Дафовска наградиха призьорите в последния ден от зимния олимпийски фестивал
Ски курорт №1 на България - Банско ще е домакин на олимпийския младежки зимен фестивал, който ще се състои в края на тази седмица – от 10 до 12 март....
Лихтенщайн. Българската делегация на Европейския младежки олимпийски зимен фестивал получи поздравления за спечеления сребърен медал лично от президен...