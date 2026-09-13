Бой между феновете на Зимбру и ЦСКА, цирк на брифинга на Младенов
Кишинев. Масов бой си спретнаха агитките на молдовския Зимбру и ЦСКА. "Червените" завършиха 0:0 при гостуването си в Кишинев и отпаднаха още във втори...
Следете всички новини, анализи и коментари за Зимбру. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кишинев. Масов бой си спретнаха агитките на молдовския Зимбру и ЦСКА. "Червените" завършиха 0:0 при гостуването си в Кишинев и отпаднаха още във втори...
Група от 20 фенове на ЦСКА превзе нощен Кишинев. Толкова "червени шалчета" пристигнаха 30 часа преди мача срещу "Зимбру" в Лига Европа. Те обиколиха д...
Цигари по левче и обяд с бира за петарка радват "червените" Връщане назад във времето преживя групата на ЦСКА, който в сряда пристигна в Молдова за р...
София. ЦСКА завърши с равен резултат мача с молдовския Зимбру от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа. Резултатът на националния стадион "...