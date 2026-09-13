Зигмунд Фройд е новата звезда на Нетфликс
Сериалът „Фройд“ е достъпен в стрийминг платформата от 23 март
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Сериалът „Фройд“ е достъпен в стрийминг платформата от 23 март
Екранизации по култови романи за велики личности и изключителни персонажи гледаме на елитния фестивал от 5 до 20 октомври
Еротичният спектакъл изгрява за 160-та годишнина на Зигмунд През месец май тази година името на знаменития основател на психоанализата Зигмунд Фройд...
Разбулен е интимният живот на гения Виена е в навечерието на XX век и кипи от жизненост, артистичност и екстравагантност. Д-р Зигмунд Фройд се бори з...