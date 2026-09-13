Станишев, Габриел и Кисинджър гости на церемония в памет на Егон Бар
ПЕС и ГСДП организират конференция на високо ниво през декември Президентът на ПЕС Сергей Станишев участва във възпоменателната церемония в памет на...
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ПЕС и ГСДП организират конференция на високо ниво през декември Президентът на ПЕС Сергей Станишев участва във възпоменателната церемония в памет на...
В Европа и САЩ има и такива, които просто искат да видят стария си съперник Русия на колене. Това обаче не е в интерес нито на Германия, нито на Европ...
В Лисабон на среща със Зигмар Габриел – вицеканцлер и министър на икономиката и енергетиката, Станишев поиска подкрепата на Германия за членството на...