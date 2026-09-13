Бащата на Бианки: Всеки ден е мъчение
Бащата на Жул Бианки коментира състоянието на сина си, след като пилотът на отбора на "Маруся" от Формула 1 вече половин година е в кома след тежка ка...
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Бащата на Жул Бианки коментира състоянието на сина си, след като пилотът на отбора на "Маруся" от Формула 1 вече половин година е в кома след тежка ка...
Ница. Пилотът от Формула 1 Жул Бианки вече не е в състояние на изкуствена кома. Той диша самостоятелно, но все пак е в безсъзнание, а състоянието му е...
Отборът от Ф1 "Маруся" ще участва само с един болид в Гран при на Русия. "Правим го от уважение към Жул Бианки, който остава в болница в Йокаичи (Япон...
Френският пилот на командно дишане, състоянието му не е известно Известният лекар професор Жерар Сайлант излетя спешно със семейството на Жул Бианки...
Пилотът на "Маруся" Жул Бианки бе приет в болница в безсъзнание и сериозни травми на главата след тежката катастрофа в Гран при на Япония във Формула...