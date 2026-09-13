Статуя на жрица в Хераклея Синтика
Нови невероятни открития на доц. д-р Людмил Вагалински
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Нови невероятни открития на доц. д-р Людмил Вагалински
Спор между две жени приключи с жестоко клане в центъра на София. Малко след 20 часа в неделя двете дами се скарали люто на бул. "Сливница". Според едн...
Кланяла се на три божества, вадят накитите й от над 200 парчета благороден метал Ново златно съкровище изскочи в Свещари. Екипът на проф. Диана Герго...
Бургас. Жрица на любовта обра загорял тираджия и го остави по долни гащи. Любовно-криминалната сага се разиграла на околовръстния път в Бургас близо...