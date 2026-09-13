Счупиха крака на левскар в Русия
Един от любимците на сектор "Б" Жоазиньо пострада тежко. Футболистът на ФК "Краснодар" беше сменен принудително в 32-рата мин на мача с "Урал" (1:1)....
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Един от любимците на сектор "Б" Жоазиньо пострада тежко. Футболистът на ФК "Краснодар" беше сменен принудително в 32-рата мин на мача с "Урал" (1:1)....
Попето наказа градския съперник на "Кубан" - "Краснодар". Българският национал игра цял мач и вкара втория гол при успехът с 2:1 в 15-я кръг в Русия....
Краснодар. Бившият играч на "Левски" Жоазиньо става национал на Русия, гръмнаха медиите в страната. Самият футболист, който е роден в Бразилия и рита...