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Манастир с 999 жълтици

Манастир с 999 жълтици

Пазят съкровището в сейф в БНБ Велико Търново. Уникално златно съкровище, собственост на Преображенският манастир край старата столица, се пази в БНБ...

11 юни | 17:31
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