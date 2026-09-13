Падна тайната какво да не ядем ако имаме ето това заболяване
Какви са препоръките
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Какви са препоръките
Отпадане на лимитите за диализа и онкология обмислят от НЗОК Хаос, листи с чакащи и бум на доплащането - такива се оказаха последиците от финансовите...
Велико Търново. Хирург от великотърновската болница бе спипан с 300 лева подкуп. Д-р Калин Везнев поискал парите от роднините на възрастна жена, която...