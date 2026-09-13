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Хирург взе подкуп за жлъчка

Хирург взе подкуп за жлъчка

Велико Търново. Хирург от великотърновската болница бе спипан с 300 лева подкуп. Д-р Калин Везнев поискал парите от роднините на възрастна жена, която...

27 септември | 16:34
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