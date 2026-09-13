Ски и балет в курорта в Банско
Туристи отдъхват от спусканията в Пирин планина с „Лешникотрошачката" и „Жизел" Спорт и изкуство съчетава за няколко курортът Банско. Не само скиори,...
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Туристи отдъхват от спусканията в Пирин планина с „Лешникотрошачката" и „Жизел" Спорт и изкуство съчетава за няколко курортът Банско. Не само скиори,...
"Мечтая си да изиграя някоя голяма роля в киното. Пробвала съм се вече в Холивуд, но ми дават все второстепенни. Иска ми се да се превъплътя в някоя в...
Семейство руски хореографи научи български покрай постановките в морската ни столица След 39 години пауза балетът има премиера на 6 и 7 август След...
София. Наталия Осипова и Карлос Акоста танцуват за първи път заедно в красивата постановка "Жизел" на Кралската опера в Лондон. Един от най-популярни...
София. „Усещам в себе си огромна вътрешна енергия, силно желание да танцувам, да общувам с публиката с езика на балета!" Това са думи...