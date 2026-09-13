Всичко за Жизел

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Ски и балет в курорта в Банско

Ски и балет в курорта в Банско

Туристи отдъхват от спусканията в Пирин планина с „Лешникотрошачката" и „Жизел" Спорт и изкуство съчетава за няколко курортът Банско. Не само скиори,...

06 януари | 15:21
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"Жизел" танцува във Варна

"Жизел" танцува във Варна

Семейство руски хореографи научи български покрай постановките в морската ни столица След 39 години пауза балетът има премиера на 6 и 7 август След...

03 август | 18:45
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Кралски балет в "Арена"

Кралски балет в "Арена"

София. Наталия Осипова и Карлос Акоста танцуват за първи път заедно в красивата постановка "Жизел" на Кралската опера в Лондон. Един от най-популярни...

27 март | 22:25
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