Живко Табаков: Нямам право на грешки
„По време на тази кампания срещнах много хора пред които поех ангажименти. Те ми казаха: не се променяй! Няма да го направя, ще издържа на това изкуше...
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„По време на тази кампания срещнах много хора пред които поех ангажименти. Те ми казаха: не се променяй! Няма да го направя, ще издържа на това изкуше...
Общинският председател на "Движение България на Гражданите" в Бургас Живко Табаков, който бе издигнат за кандидат-кмет обяви, че се оттегля от надпрев...
Предприемач влиза в битката за кмет на Бургас. Живко Табаков е и съветник на министър Николина Ангелова по летен туризъм. На изборите наесен той ще се...