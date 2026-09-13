Живко Колев: Демокрацията е манталитет и традиция
Истинският въпрос е накъде отиваме, споделя авторът на 1000 текста за поп хитове, който готви юбилеен концерт в НДК
Следете всички новини, анализи и коментари за Живко Колев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Истинският въпрос е накъде отиваме, споделя авторът на 1000 текста за поп хитове, който готви юбилеен концерт в НДК
Искаше да направи дуета с Хилда Казасян или с Катето Евро, разказва Живко Колев
Звездоманията не пощади почти никого, казва артистът, сътворил над 1000 текста за попшлагери Живко Колев полива 60 на 23 юли. Той е от онези мъже в а...
Протестите са вик за бъдеще, смята авторът на песента "Джалма"