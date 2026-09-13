Детските градини в Хасково с живи елхи
Дръвчетата ще бъдат посадени в дворовете на градините, кметът изпраща украса за дръвцетата
Следете всички новини, анализи и коментари за Живи Елхи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дръвчетата ще бъдат посадени в дворовете на градините, кметът изпраща украса за дръвцетата
Общо 13 364 коледни дръвчета ще предложи на пазара за предстоящите празници Югозападното държавно предприятие
Заявки за живи елхи валят от фирми от цялата страна в Държавно ловно стопанство "Дикчан" - Сатовча. Коледни дръвчета търсят дружества от София, Пловди...