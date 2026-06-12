Житният режим на Дънов започва точно след пълнолуние
Биопшеница, преварена вода, ябълки, орехи и лимон са необходимите продукти за 10-дневния пост Учителят Петър Дънов дава житния режим на учениците си...
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Биопшеница, преварена вода, ябълки, орехи и лимон са необходимите продукти за 10-дневния пост Учителят Петър Дънов дава житния режим на учениците си...