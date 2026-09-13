Напълно луда! Уби жираф и извади сърцето му
32-годишната Мерелис ван дер Мерве съобщи това в социалните мрежи
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32-годишната Мерелис ван дер Мерве съобщи това в социалните мрежи
Форест е висок 548 см
Популацията на жирафите в Африка е намаляла с около 40% само за 15 години, информира Фондацията за опазване на жирафите, цитирана от "Дискавъри Ченъл"...
Букмейкърската компания Paddy Power иска да привлече вниманието на хората и зоопарка
Втори датски зоопарк обяви, че обмисля да умъртви напълно здрав жираф, също на име Мариус, съобщава британският в. "Гардиън". Тази информация идва дни...