Представителки на ЖГЕРБ в София област взеха участие в областна среща
Над 175 дами от общинските структури на ЖГЕРБ в София област, подкрепени от представители на Старейшини и Младежи ГЕРБ, взеха участие в областната сре...
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Над 175 дами от общинските структури на ЖГЕРБ в София област, подкрепени от представители на Старейшини и Младежи ГЕРБ, взеха участие в областната сре...
Трябва да имате самочувствие, защото сте част от най-силния отбор - отборът на ГЕРБ. Вие сте важен фактор за съществуването на ГЕРБ. Това каза председ...
От 15 до 17 октомври 2015 г. в „Национал Палас" в град Сливен ще се проведе Втората политическа академия на Жени ГЕРБ. Ще присъстват над 130 дами от о...