Нови разкрития на Перперикон смаяха археолозите ни
Жрецът е бил облечен с бели дрехи и венец на главата
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Жрецът е бил облечен с бели дрехи и венец на главата
Жито, листа от кока и семена намериха още археолозите
В много гробове на викингите са открити зърна от коноп
Европейската футболна централа УЕФА отправи предупреждение към футболния клуб „Шахтьор" от казахския град Караганда, че ако неговите запалянковци прод...