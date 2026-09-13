Денят, в който светът каза: Никога повече!
На 27 януари отбелязваме Международния възпоменателен ден на Холокоста
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На 27 януари отбелязваме Международния възпоменателен ден на Холокоста
Делхи. Свлачище в край град Аиджал в източния индийски щат Мизорам доведе до смъртта на осем души, още 25 са ранени. До момента шестима души са изв...
Благоеград. Мемориал в памет на жертвите на Холокоста, загиналите във войните и репресираните от комунистическия режим откри в Благоевград кметът Атан...