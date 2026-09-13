САЩ сгази България на Световното по волейбол
Женският ни национален отбор по волейбол записа поражение с 0:3 (7:25, 19:25, 16:25) гейма срещу отбора на САЩ на провеждащото се в Италия Световно п...
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Женският ни национален отбор по волейбол записа поражение с 0:3 (7:25, 19:25, 16:25) гейма срещу отбора на САЩ на провеждащото се в Италия Световно п...
Женският ни национален отбор по волейбол стартира със загуба от актуалните световни шампионки участието си във втората фаза на Световното първенство в...
Триест. Селекционерът на женския ни национален отбор по волейбол Владимир Кузюткин скочи на Димо Тонев. Руският специалист е обиден от негативните ком...
Триест. Женският национален отбор на България по волейбол записа чиста победа с 3:0 (25:17, 25:16, 25:18) гейма срещу отбора на Канада на провеждащото...
Триест. С подкрепата на атрактивни български фенове, волейболистките на България постигнаха първа победа на Световното първенство в Италия. "Лъвиците"...