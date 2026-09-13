Женкарят на "Милан" подписва с "Челси"
Алехандре Пато отлетя за Лондон и днес (сряда, б.р.) се очаква да подпише шестмесечен договор с "Челси", твърди "Глобо Еспорте". Нападателят ще бъде с...
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Алехандре Пато отлетя за Лондон и днес (сряда, б.р.) се очаква да подпише шестмесечен договор с "Челси", твърди "Глобо Еспорте". Нападателят ще бъде с...
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