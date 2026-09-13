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Връчват отличието „Мисия спасител" посмъртно на доц. Нина Сърбинска Най-важният ден в конкурса „Жена на Благоевград" за 2015 г. настъпи. Коя дама ще...
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Връчват отличието „Мисия спасител" посмъртно на доц. Нина Сърбинска Най-важният ден в конкурса „Жена на Благоевград" за 2015 г. настъпи. Коя дама ще...
Учителки, бизнес дами, общественички в спор за приза Приключи събирането на номинации за конкурса „Жена на Благоевград" за 2015 година. В първия ден...
Благоевград. Станаха ясни десетте финалистки в конкурса за „Жена на годината на Благоевград – 2014". Приемането на номинации за надпреварата приключи...
Благоевград. Имената на 10-те благоевградчанки, номинирани за конкурса „Жена на годината на Благоевград" за 2014 година, ще станат ясни във вторник....